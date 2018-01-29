  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

إبراهيموفيتش يحدد وجهته القادمة بعد مانشستر يونايتد

تاريخ النشر: 29/01/2018 - 09:31

إبراهيموفيتش يحدد وجهته القادمة بعد مانشستر يونايتد
النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

ذكرت تقارير صحفية، أن زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بات قريبًا من الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت شبكة ESPN، إن السويدي إبراهيموفيتش يقترب من الانتقال إلى صفوف لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي، في كانون الثاني/يناير الجاري.

وأضافت الشبكة "لوس أنجلوس غالاكسي مستعد من الناحية المالية، لتحمل قيمة انتقال إبرا إلى الدوري الأميركي، إذ من المحتمل الاعتماد على الرعاة، من أجل دفع راتب الدولي السويدي السابق".

ولم يلعب إبراهيموفيتش مع فريقه، منذ إصابته في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، أمام بيرنلي خلال مواجهة "البوكسينغ داي"، وذلك بعد عودته من غياب طويل، بسبب الرباط الصليبي.

ومن المتوقع عودة صاحب الـ36 عامًا، للتدريبات الجماعية مع الشياطين الحمر، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#زلاتان إبراهيموفيتش
#مانشستر يونايتد
#لوس أنجلوس غالاكسي
#الدوري الأميركي

تعليقات

مواد متعلقة

مفاجأة: نيمار يفصح عن مثله الأعلى!
مفاجأة: نيمار يفصح عن مثله الأعلى!

2018-01-29

تشيلسي يقترب من إبرام صفقة هجومية
تشيلسي يقترب من إبرام صفقة هجومية

2018-01-29

مدرب برشلونة: كانت لنا مباراة معقدة أمام ألافيس
مدرب برشلونة: كانت لنا مباراة معقدة أمام ألافيس

2018-01-29

الأكثر قراءة

الكومبارس يكشف عن نفسه: موسى مصطفى أمام السيسي

الكومبارس يكشف عن نفسه: موسى مصطفى أمام السيسي

2018-01-28
تسجيلات: زوجة نتنياهو انفجرت غضبا بوجه أحد المستشارين

تسجيلات: زوجة نتنياهو انفجرت غضبا بوجه أحد المستشارين

2018-01-28
حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

2018-01-28
حريق قرب المسجد الحرام في مكة المكرمة

حريق قرب المسجد الحرام في مكة المكرمة

2018-01-28
الكنيست يصوت على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

الكنيست يصوت على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

2018-01-28