إبراهيموفيتش يحدد وجهته القادمة بعد مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية، أن زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بات قريبًا من الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت شبكة ESPN، إن السويدي إبراهيموفيتش يقترب من الانتقال إلى صفوف لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي، في كانون الثاني/يناير الجاري.

وأضافت الشبكة "لوس أنجلوس غالاكسي مستعد من الناحية المالية، لتحمل قيمة انتقال إبرا إلى الدوري الأميركي، إذ من المحتمل الاعتماد على الرعاة، من أجل دفع راتب الدولي السويدي السابق".

ولم يلعب إبراهيموفيتش مع فريقه، منذ إصابته في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، أمام بيرنلي خلال مواجهة "البوكسينغ داي"، وذلك بعد عودته من غياب طويل، بسبب الرباط الصليبي.

ومن المتوقع عودة صاحب الـ36 عامًا، للتدريبات الجماعية مع الشياطين الحمر، خلال الأيام القليلة المقبلة.