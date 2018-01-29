فيدرر يقترب من نادال في تصنيف لاعبي التنس

اقترب السويسري روجر فيدرر من غريمه الإسباني رافاييل نادال، متصدر التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، الصادر اليوم الإثنين، بعد احتفاظه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة.

وارتقى الكرواتي مارين شيليتش للترتيب الثالث، بعد حلوله وصيفا في أستراليا، ليتراجع البلغاري جريجور ديميتروف إلى المركز الرابع.

وقلص فيدرر، نحو ألف نقطة من الفارق الذي يفصل بينه مع نادال، الذي ودع منافسات البطولة الكبرى من الدور ربع النهائي للإصابة أمام شيليتش.

وشهد تصنيف اللاعبين الـ10 الأوائل، عودة الإسباني بابلو كارينيو باحتلاله المركز العاشر، بينما شهد خروج السويسري ستان فافرينكا ليحل في التصنيف الـ 15.

وفيما يلي تصنيف اللاعبين الـ10 الأوائل:

1- الإسباني رافاييل نادال

2- السويسري روجر فيدرر

3- الكرواتي مارين شيليتش

4- البلغاري جريجور ديميتروف.

5- الألماني ألكسندر زفيريف

6- النمساوي دومينيك ثيم

7- البلجيكي ديفيد جوفين

8- الأميركي جاك سوك

9- الأرجنتيني خوان ديل بوترو

10- الإسباني بابلو كارينيو بوستا