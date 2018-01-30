بايرن ميونخ يسعى لإقناع هاينكس بالاستمرار

أكد أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، أنه يتمنى إقناع يوب هاينكس المدير الفني للبافاري بالبقاء لسنة أخرى مع الفريق، من أجل الحفاظ على الاستقرار.

وتولى هاينكس المسؤولية عقب إقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وحتى نهاية الموسم الجاري فقط.

وقال هونيس، خلال تصريحات نقلها موقع "سبورت 1" الألماني "نحاول إقناع هاينكس بأن مهمته مع بايرن ميونخ لم تنته".

وأضاف "نسعى لإقناع هاينكس بأن يستمر، ويقوم بعملية تحويل الفريق من فريق بأعمار كبيرة لفريق شاب".

وتابع "لا يوجد مدربين شباب أو كبار في السن، فقط يوجد مدربين جيدين أو العكس، ويوب هاينكس واحد من المدربين الذين يجمعون بين الإدارة الحديثة والإنسانية".

وأوضح "يوجد علاقة طيبة بين هاينكس والإدارة، وأتمنى إقناعه بالبقاء سنة أخرى، بالفعل لا يوجد لدينا خطة بديلة".

وبسؤاله عن ليون جوريتسكا، أجاب "هو مرتبط بعقد مع شالكه حتى نهاية الموسم، ولن نحتاج إليه قبل هذا الوقت".

واختتم "بالنسبة لدعم الأثرياء لباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، لا يمكننا مواكبة الأموال، بل الأموال تساعد على المكر والغدر".