تشيلسي يريد التخلي عن مدافعه مقابل جيرو

يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي للتفريط في أحد مدافعيه، لتحريك صفقة التعاقد مع المهاجم أوليفيه جيرو من آرسنال قبل الموعد النهائي لإغلاق سوق الانتقالات الشتوية الحالية، غدًا الأربعاء.

ويأمل مدرب تشيلسي، أنطونيو كونتي، تعزيز خياراته الهجومية هذا الشهر، وتحول انتباه الإيطالي لجيرو بعد أن فقد الأمل في ضم مهاجم روما إيدين دزيكو.

ويبدو آرسنال على استعداد للسماح لجيرو بالانضمام إلى الجار اللندني بسبب اقتراب الجانرز من ضم المهاجم بيير إيمريك أوباميانغ من بوروسيا دورتموند، ولكن بشرط موافقة إدارة البلوز على طلبهم بدفع مبلغ 35 مليون إسترليني.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ستار" فإن تشيلسي لا يريد دفع هذا المبلغ، ويفكر في إدراج ديفيد لويز ضمن صفقة جيرو.

وكانت تقارير قد ربطت أرسين فينغر مدرب آرسنال بضم لويز في مناسبات سابقة، حيث يمكن أن يكون البرازيلي بديلًا أفضل بالنسبة للمدرب الفرنسي أكثر من جوني إيفانز مدافع وست بروميتش، الذي سيتكلف ضمه أكثر من 20 مليون إسترليني.

وفي الوقت نفسه، يبدو تشيلسي على استعداد للسماح لديفيد لويز بالرحيل بسبب تألق أندرياس كريستنسن هذا الموسم، ويُقال أيضًا إن النادي الأزرق على وشك التعاقد مع المدافع إيمرسون بالميري من روما.