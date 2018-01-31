بيل يحدد وجهته القادمة بعد ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأربعاء، عن وجود خلاف في وجهات النظر، بين غاريث بيل، نجم ريال مدريد، وإدارة ناديه، حول الجهة التي من المقرر أن يرحل إليها، بعد نهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة "ميرور"، فإن بيل قد أبلغ النادي الملكي، برغبته في الرحيل.

ويريد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أن يعود بيل لناديه السابق، توتنهام، ضمن صفقة تبادلية، تتضمن حصول الميرينغي على مهاجم السبيرز، هاري كين، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

أما الدولي الويلزي، فيفضل الرحيل إلى مانشستر يونايتد، حيث يرى أن فرصته في التتويج بالألقاب، ستكون أكبر هناك، مع المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو.

لكن من ناحية أخرى، قالت الصحيفة إن مورينيو نفسه، يبدو غير متحمس للتعاقد مع اللاعب، بسبب سجله السيء مع الإصابات المتكررة، إلى جانب تعاقد "الشياطين الحمر" مؤخرا، مع المهاجم التشيلي، أليكسيس سانشيز.