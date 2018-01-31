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تشيلسي يتعاقد رسميا مع الفرنسي جيرو

تاريخ النشر: 31/01/2018 - 19:58

تشيلسي يتعاقد رسميا مع الفرنسي جيرو
النجم الفرنسي أوليفيه جيرو (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، تعاقده بشكل رسمي مع الفرنسي أوليفييه جيرو، قادمًا من آرسنال.

وقال الموقع الرسمي لنادي تشيلسي "سوف يرتدي جيرو قميص البلوز لمدة سنة ونصف، وسيرتدي صاحب الـ31 عامًا، الرقم 18 مع الفريق".

وقال جيرو، في حديثه للموقع الرسمي للبلوز "تشيلسي ضمن أكبر الفرق في الدوري الممتاز، فازوا بالكثير من الجوائز في السنوات الماضية".

أما المديرة الرياضية للنادي، مارينا، أوضحت "جيرو موهبة على أعلى مستوى، نحن سعداء أن نسميه لاعبًا في تشيلسي".

وتابعت "جيرو سجل أهدافًا بانتظام طوال حياته المهنية، واعتاد بشكل جيد على كرة القدم الانجليزية، نحن على يقين أنه سيكون توقيع رائع لنا".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أوليفييه جيرو
#تشيلسي
#آرسنال

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