صحيفة: إبراهيموفيتش يوقع مع فريق جديد

استقر النجم المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، على قرار رحيله عن صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ أسابيع قليلة.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن إبراهيموفيتش، النجم السابق لباريس سان جيرمان، قد وقع بالفعل على عقد مع نادي لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي.

وأضافت الصحيفة أن إبرا وقع العقد مع النادي الأميركي منذ 3 أسابيع، حيث قام أحد المصادر المقربة من النادي وإدارة الدوري الأميركي MLS بتسريب الأخبار.

وكان السويدي صاحب الـ36 عامًا قد اعترف برغبته في الاحتراف يوما ما في الولايات المتحدة الأميركية، فيما أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لليونايتد مؤخرًا بأنه لن يقف في طريق رغبة اللاعب، إذا أراد الرحيل عن ملعب أولد ترافورد.

وسينتهي العقد الحالي لإبراهيموفيتش مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي.