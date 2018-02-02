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فالفيردي: مباراة الإياب أمام فالنسيا ستكون معقدة

تاريخ النشر: 02/02/2018 - 13:49

فالفيردي: مباراة الإياب أمام فالنسيا ستكون معقدة
المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أكد إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، أن برغم النتيجة الإيجابية، والفوز بهدف نظيف على فالنسيا، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، إلا أن تأهل الفريق للنهائي "ليس مضمونا بعد".

واعترف فالفيردي في المؤتمر الصحفي، الذي عقد بعد انتهاء مواجهة الفريقين، بملعب كامب نو، أن فريقه عمل "من أجل تسجيل المزيد من الأهداف"، وتحقيق فارق أكبر.

وقال "سيطرنا على مجريات اللعب، لكن كانت لديهم خطة، بعدم استقبال أهداف أكثر، كي يحافظوا على فرصهم.. عملنا على تسجيل المزيد من الأهداف، لكن ذلك لم يحدث".

وعلى أي حال، اعتبر المدرب أن النتيجة جيدة، لأنه في هذه المباريات "كل شيء قد يحدث، والفوز بلقاء كهذا يكون صعبا للغاية".

وأضاف "لم نحرز أهدافا كثيرة، لكننا فزنا ولم يهزوا مرمانا.. لا يزال هناك الكثير في هذا الدور"، مذكرا بأن "التعادل السلبي هو النتيجة المبدئية في لقاء الإياب"، وستصب في مصلحتهم.

وفيما يخص مباراة الإياب، توقع فالفيردي "أجواءً حماسية"، في "مواجهة معقدة"، سواء بسبب دفاع فالنسيا، أو هجماته المرتدة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إرنستو فالفيردي
#برشلونة
#فالنسيا
#كأس ملك إسبانيا

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