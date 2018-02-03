ديميتروف لن يدافع عن لقبه في بطولة صوفيا للتنس

قال البلغاري غريغور ديميتروف، المصنف الرابع عالميا، إنه لن يدافع عن لقبه في بطولة صوفيا المفتوحة للتنس الأسبوع المقبل، لعدم تعافيه في الوقت المناسب من إصابة في الكتف.

وقال ديميتروف في بيان "تعين أن أتخذ مع فريقي أحد أصعب القرارات، بعدم المشاركة في نسخة هذا العام من بطولة صوفيا".

وتابع "خضعت صباح أمس للفحص الطبي الأخير.. للأسف لن أكون في كامل لياقتي البدنية بحلول موعد البطولة الأسبوع المقبل، وإذا لعبت فقد يؤدي هذا إلى مزيد من المضاعفات".

وسيحل محل ديميتروف السويسري ستان فافرينكا، الذي يحاول هو الآخر العودة بعد معاناته من إصابة في الركبة.

وقال بول مكنامي، مدير البطولة على "تويتر": "بعد الأنباء المحبطة بشأن غياب ديميتروف بسبب الإصابة فإن ستان فافرينكا، الذي فاز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى سيشارك في صوفيا المفتوحة".

كما سيغيب الكوري الجنوبي تشانغ هيون، لعدم تعافيه من إصابة في القدم أجبرته على الانسحاب أمام روجر فيدرر في قبل نهائي أستراليا المفتوحة.