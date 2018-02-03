فالفيردي يحذر لاعبيه عشية مباراة الديربي

حذر إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، لاعبيه من التهاون في مباراة الغد أمام إسبانيول، في ديربي كاتالونيا، مشيرا إلى سعيه لتحقيق الفوز، لتعويض هزيمة مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الملك.

وقال المدرب الإسباني في المؤتمر الصحفي للمباراة "لقد واجهناهم هذا الموسم 3 مرات في فترة قصيرة، هم لديهم إمكانية الهجوم والدفاع، ولكن أعتقد أن الحماس سيطغى على أسلوبهم لتكرار نتيجة مباراة الكأس، هدفنا دائما الفوز بكل المباريات".

وعن مشاركة إنييستا، واصل "من الممكن ألا يبدأ إنييستا غدا، ليس لأن المباراة صعبة، بل لأنه لعب العديد من المباريات في الفترة الماضية".

وتابع "أمامنا مباراة صعبة كونها ديربي جديد خارج الأرض، ولكن الجميع تعودوا على مثل تلك الأجواء، أمام أتلتيكو مدريد خضنا مباراة أمام جمهور أثار الضجيج في الملعب، وكانت ردة فعلنا بفرض أسلوبنا والتركيز على كرة القدم".

وعن عودة ديمبلي، أردف "لقد عاد للتدريبات وخطتنا هي دخوله لأجواء المباريات خطوة تلو الأخرى، كما حدث في المرة السابقة، هو من اللاعبين المهمين ولا نريد أن نقوم بالمخاطرة، أعتقد أنه لا يزال أمامه الوقت للعب".

وبسؤاله عن موعد مشاركة ياري مينا، رد "أستطيع أن أدفع به في المباراة غدا أو المباريات القادمة، لقد تخطى مرحلة التكيف مع الفريق، ولكن الفكرة تكمن في أني أفضّل المشاركة بجيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي في الوقت الحالي، وفي النهاية كل الأوراق متاحة".

واستكمل:"نحن متصدرون لليغا ولكن لا نفكر في فارق النقاط بيننا وبين أصحاب المراكز الأدنى، التفكير في هذا الفارق سيفقدك التركيز وستفقد النقاط، وأنا لا أريد ذلك".

كما علق على انتقال إنييجو مارتينيز من ريال سوسييداد إلى أتلتيك بيلباو، وقال "أعتقد أن أتلتيك بيلباو لم يفضل الطريقة التي رحل بها لابورت إلى مانشستر سيتي، كما هو الحال مع ريال سوسييداد عن رحيل مارتينيز، كذلك الأمر معنا عند توقيع باريس سان جيرمان مع نيمار".

وأضاف "بالفعل لعبنا 21 جولة دون هزيمة، ولكن دعونا نركز أكثر على مباراة إسبانيول، الأهم أن ندافع ونهاجم بشكل جيد ونواصل الضغط عليهم حتى نصل للهدف".

وبشأن لقطة تدخل سيرجيو روبيرتو، على أندرياس بيريرا في مباراة فالنسيا الماضية، قال "روبيرتو أخطأ، كان يريد الوصول للكرة ولكن انتهى الأمر بخطأ، هي لعبه غير مقصودة تماما".