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قدم: 4 أرقام للمصري صلاح بعد ثنائيته في شباك توتنهام

تاريخ النشر: 04/02/2018 - 23:39

قدم: 4 أرقام للمصري صلاح بعد ثنائيته في شباك توتنهام
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

حقق المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، 4 أرقام بعدما سجل هدفين، اليوم الأحد، في مرمى توتنهام في الجولة السادسة والعشرين للدوري المحلي (البريمرليغ)، والتي انتهت فعالياتها بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وصل صلاح إلى الهدف الـ20 في الدوري الإنجليزي مع ليفربول، بعدما سجل الهدف الأول في شباك توتنهام ليصبح أول لاعب يحرز تلك الأهداف في 25 مباراة متفوقًا على ثنائي الفريق السابق الإسباني فيرناندو توريس، ودانيل ستوريدج عندما سجلا الأهداف العشرين في 27 مباراة.

وأصبح أول لاعب إفريقي يكسر حاجز الـ20 هدفًا في الدوري بعد الإيفواري يايا توريه لاعب وسط مانشستر سيتي في موسم 2013-2014.

الثنائية هي السادسة لصلاح مع ليفربول في مختلف المسابقات، وتمكن من تحقيق ذلك في 5 مباريات في الدوري، ومرة واحدة في دوري أبطال أوروبا.

حطم صلاح رقم مواطنه أحمد حسام "ميدو" كهداف المصريين في الدوري الإنجليزي، فقد رفع رصيده إلى 23 هدفًا بعدما سبق له تسجيل هدفين مع تشيلسي عندما كان لاعبًا ضمن صفوفه مقابل 22 هدفًا لميدو.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#محمد صلاح
#ليفربول

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