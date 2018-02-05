فالفيردي يكشف سبب جلوس ميسي على دكة البدلاء

تحدث الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، عن المباراة الساخنة أمام إسبانيول، في ديربي كاتالونيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال فالفيردي، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "لقد كلفتنا المباراة الكثير، لم أكن أفكر في الرقم القياسي، تفكيري كان في صعوبة المباراة".

وأضاف "لقد كانت مباراة صعبة، خاصة كلما تقدمت الدقائق، علينا أن نتكيف مع كل الظروف، في الشوط الثاني الكرة توقفت بسبب المطر، علينا أن نأخذ أسلوبنا بعين الاعتبار، كان من الصعب أن نتكيف في هذه الأجواء، اضطررنا للعب الطويل، أعتقد أنهم استفادوا من هذه الظروف".

وعن استبدال الظهير الأيسر للفريق لوكاس ديني، قال "كان لديه شيء في إصبعه، شارك جوردي في النهاية واستطعنا أن نحرز التعادل".

وحول سخونة المباراة خاصة في دقائقها الأخيرة، أوضح "هذه المباريات دائمًا معروفة بهذا الأمر، في النصف الأول كان هناك عدد قليل من الأخطاء، بعد ذلك أصبحت المباراة أكثر سخونة، إنها عادة الديربي".

وفسر جلوس ميسي على دكة البدلاء في بداية المباراة، قائلا "ليو لعب الكثير من المباريات على التوالي، ويأخذ القليل من الراحة، علينا أن نكون أكثر حذرًا، عادة ما يكون ذلك مع كل اللاعبين، لقد خططت لذلك مسبقًا".