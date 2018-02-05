فوزنياكي تواصل التفوق على هاليب بالتصنيف العالمي

حافظت الدانماركية كارولين فوزنياكي، على صدارة التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات، الصادر اليوم الإثنين، للأسبوع الثاني على التوالي، رغم تقليص منافستها الرومانية سيمونا هاليب، للفارق ليصل إلى 349 نقطة فقط.

وكانت فوزنياكي قد توجت الأسبوع المنصرم بلقب أستراليا المفتوحة للمرة الأولى في تاريخها، لتقتنص الصدارة من هاليب، وصيفة البطلة.

ولم يشهد تصنيف اللاعبات الـ10 الأوليات، أي تغيير باستثناء خروج الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش من القائمة، ودخول الألمانية جوليا روبرتس لتحل عاشرة.

وجاء التصنيف كالتالي:

1- الدانماركية كارولين فوزنياكي

2- الرومانية سيمونا هاليب

3- الأوكرانية إلينا سفيتولينا

4- الإسبانية جاربيني موغوروزا

5- التشيكية كارولينا بليسكوفا

6- اللاتفية يلينا أوستابينكو

7- الفرنسية كارولين غارسيا

8- الأميركية فينوس ويليامز

9- الألمانية أنجليكه كيربر

10- الألمانية جوليا روبرتس