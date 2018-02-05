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كونتي يعلق على أنباء اقتراب إقالته

تاريخ النشر: 05/02/2018 - 09:13

كونتي يعلق على أنباء اقتراب إقالته
المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

علق الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، على أنباء اقتراب إقالته من منصبه، حال تلقي خسارة جديدة أمام واتفورد، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة 26 من البريمييرليغ.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب البريمييرليغ، برصيد 50 نقطة، وبفارق 19 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.

وقال كونتي، خلال تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" الإيطالي "أود أن أحصل على بيان دعم ضد كل هذه الشائعات، وأن يوضح النادي لوسائل الإعلام حقيقة ما يتردد".

وأضاف "ربما أود من الإدارة التأكيد على الثقة في عملي، فأنا أعطي كل شيء من أجل هذا النادي".

واختتم "إذا كانت الإدارة تتفهم ذلك، ويريدون تجديد عقدي، إذن فيمكننا الحديث، لما لا؟"

وأشارت عدة تقارير صحفية إنجليزية، لاقتراب إقالة كونتي، بسبب الإخفاق هذا الموسم، ووجود عدد من المرشحين لخلافته أبرزهم لويس إنريكي مدرب برشلونة السابق، وماوريسيو ساري مدرب نابولي الإيطالي الحالي.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أنطونيو كونتي
#تشيلسي

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