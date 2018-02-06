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برشلونة يرفض تلبية رغبة بيكيه!

تاريخ النشر: 06/02/2018 - 09:22

برشلونة يرفض تلبية رغبة بيكيه!
النجم الإسباني جيرارد بيكيه (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

يتجه الجهاز الفني لبرشلونة الإسباني، إلى عدم تلبية رغبة مدافعه الدولي جيرارد بيكيه، الذي تعرض للإصابة في الركبة خلال لقاء فريقه مع إسبانيول أول أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة 22 من منافسات الليغا، والذي انتهى بالتعادل 1-1.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، أن بيكيه سيغيب عن برشلونة على أقل تقدير لمدة 15 يوما بسبب الإصابة، ولكنه يريد بشدة اللعب أمام فالنسيا يوم الخميس المقبل، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، نظرا لأهمية اللقاء.

وتابعت الصحيفة أن بيكيه يعرف بأهمية لقاء فالنسيا وصعوبة الموقف على دفاع البارسا، لذلك يريد التواجد في المباراة.

ومن المتوقع ألا يوافق الجهاز الفني للفريق على ما يخطط له بيكيه، بسبب رغبتهم في جاهزيته بنسبة 100% لمباراة تشيلسي، 20 من الشهر الجاري.

وأبرزت الصحيفة في نهاية تقريرها، أن بيكيه لم يتعرض لأي إصابة عضلية خلال الموسم الجاري قبل إصابته في لقاء إسبانيول إثر التحام مع جيرارد مورينو.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جيرارد بيكيه
#برشلونة
#إسبانيول
#ديربي
#تشيلسي
#دوري أبطال أوروبا

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