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كونتي يعترف بارتكاب الأخطاء أمام واتفورد

تاريخ النشر: 06/02/2018 - 08:53

كونتي يعترف بارتكاب الأخطاء أمام واتفورد
المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

علق الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي تشيلسي على خسارة فريقه المذلة أمام واتفورد، بأربعة أهداف مقابل واحد مساء الإثنين، في ختام الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وقال كونتي بعد المباراة فيما نقلته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية "كان الأداء سيئا للغاية، بدأنا بشكل ضعيف جدا، إنها لحظة عسيرة، حاولت تحذير الجميع من صعوبة الدوري".

وأضاف "ربما ارتكبت أخطاء في التشكيلة الأساسية وكنت مخطئًا".

وسئل حول إذا ما كان قلقًا حول مستقبله مع البلوز فأجاب وقال "لا، لا، إنها ليست مشكلتي".

وتشير العديد من التقارير إلى إمكانية رحيل أنطونيو كونتي عن تدريب تشيلسي قبل نهاية الموسم الحالي، في حال استمر الفريق في تقديم مستويات ونتائج سيئة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أنطونيو كونتي
#تشيلسي
#واتفورد
#الدوري الإنجليزي

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