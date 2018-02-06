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نادال يؤكد مشاركته في بطولة المكسيك المفتوحة

تاريخ النشر: 06/02/2018 - 09:19

نادال يؤكد مشاركته في بطولة المكسيك المفتوحة
الإسباني رافاييل نادال (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أكد لاعب التنس الإسباني رافاييل نادال، مواصلة تعافيه جيدا من الإصابة العضلية التي أجبرته على الانسحاب من مباراة ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، معربا عن أمله في المشاركة في بطولة المكسيك المفتوحة التي تقام في مدينة أكابولكو، في الفترة من 26 شباط/فبراير وحتى 3 آذار/مارس.

وقال المصنف الأول عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، خلال فعالية في مدريد، إنه في حالة جيدة وتعافيه يسير بشكل جيد، ولا يحتاج سوى وقت للاستراحة والتعافي، مضيفا أنه من المقرر أن يتوجه إلى المكسيك خلال وقت قصير.

وأعرب رافا، عن سعادته البالغة لتقدم المنتخب الإسباني للعبة في بطولة كأس ديفيز، بعد هزيمته للمنتخب البريطاني 3-1، مشيرا إلى قرار مشاركته في الفريق في الدور المقبل من البطولة، المقرر في إسبانيا أمام ألمانيا في نيسان/أبريل المقبل، لم يحسم بعد وأنه سيبحثه مع مدرب المنتخب سيرخي بروجيرا.

وعن تعرضه لإصابة عضلية من الدرجة الأولى في الفخذ أجبرته على الانسحاب من مباراة ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة أمام الكرواتي مارين سيليتش، قال نادال برغم من إنها كانت فرصة جيدة لم تكن نهائي وأنه أمر لا بد من تقبله والنظر إلى الأمام.

أما عن مخططاته فيما يتعلق باختياره للبطولات التي سيخوضها، أوضح نادال أنه سيلعب ما يتعين عليه لعبه بالاتفاق مع فريقه وأنه في هذه الفترة من مشواره يستطيع المشاركة في البطولات التي تجعله سعيدا.

وذكر "كل واحد يلعب ما يحلو له، أنا ألعب ما يشعرني بالسعادة.. ساورني الحظ بأن مسيرتي كانت مرضية وأستطيع اختيار ما أريد لعبه وما لا أريد لعبه".

وحضر نادال أمس، الإثنين، افتتاح مركز طبي للتنس في مدريد.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#رافاييل نادال
#بطولة المكسيك المفتوحة
#تنس

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