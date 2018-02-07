برشلونة يفكر بالتعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني قد يتعاقد مع مدافع العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن برشلونة قد يضم لايفن كورزاوا ظهير أيسر سان جيرمان، والذي يريد الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية، بعد أن تراجع دوره في تشكيلة المدرب أوناي إيمري، لصالح يوري بيرشيش.

ويبحث البارسا عن اسم جديد لدعم مركز الظهير الأيسر، تحسبا لرحيل لوكاس ديني، والذي يلعب حاليا دور البديل للظهير الأيسر الأساسي جوردي ألبا على ملعب كامب نو.

وأشارت الصحيفة الى أن كورزاوا سبق وأن ربطته تقارير بالانتقال لبرشلونة في الماضي، حيث ذهب كشافون تابعون للبارسا لمشاهدته عندما كان في صفوف موناكو.

ومن المتوقع أن يكلف التعاقد مع كورزاوا خزينة النادي الكتالوني حوالي 25 مليون يورو.