فالفيردي يفصح عن أفضل مهاجم في العالم!

شدد إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، على أهمية مباراة فريقه أمام خيتافي، اليوم الأحد، في الجولة الـ23 من الليغا.

وخلال مؤتمر صحفي، نقلت صحيفة "سبورت" الكاتالونية وقائعه، قال فالفيردي "مواجهة خيتافي السابقة، كانت المباراة الأولى التي نتأخر فيها بالنتيجة، وكان علينا أن نقوم بردة فعل قوية، لكنها أتت ضعيفة بعض الشيء (2-1 للبارسا)".

وتابع "هي مباراة مهمة للمنافس، لكوننا لعبنا يوم الخميس، خيتافي لا يجعل منافسه في راحة، ويضغط بشكل مستمر، سيكون من المهم إذا ساندنا الجمهور اليوم".

وعن عودة ديمبلي، قال "إنه لاعب نعقد عليه آمالا كبيرة، فضلنا عدم المخاطرة به، وهذا جيد، الآن يمكنه أن يشارك خطوة بخطوة، وأعتقد أن مباراة اليوم فرصة مناسبة".

وسيفتقد فالفيردي اليوم لكل من صامويل أومتيتي بسبب العقوبة والبلجيكي توماس فيرمايلين للإصابة، في حين أجرى جيرارد بيكيه تدريبات خاصة على هامش المران بسبب آلام في الركبة اليمنى.

وأوضح مدرب البارسا "أفضل أن يتدرب كافة اللاعبين عشية المباراة"، موضحا بذلك أنه على الرغم من استدعاء بيكيه لقائمة الفريق، لن يشارك أساسيا أمام خيتافي، مشيرا إلى أن مدافعه "لعب الخميس أمام فالنسيا في إياب نصف نهائي كأس الملك لأنها كانت مباراة مصيرية، لقاء اليوم مهم أيضا لكن سيتعين علينا تقدير الوضع".

وحال لم يتمكن بيكيه من اللعب في النهاية، سيستعين على فالفيردي الاعتماد على لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس والكولومبي ياري مينا، الذي لعب على ملعب ميستايا الخميس الماضي أول دقائق له بقميص البارسا.

وأضاف فالفيردي "بالنسبة لنا، سواريز أفضل مهاجم في العالم، كما نؤمن بأننا أفضل فريق في العالم.. هو اللاعب الذي يتمناه أي فريق، ومن حسن الحظ أنه معنا".

وأردف "من الجيد أن يكون لدى الجمهور، هذا الحماس المستمر للفوز لكن حتى الآن لم نحقق أي ألقاب، ولا تزال لدينا مباراة نهائي في الكأس، ومباريات عديدة في الليغا، الأهم في الوقت الراهن، هو تحقيق الفوز غدا".

وبخصوص مستوى كوتينيو، قال "لقد تابعته في مباراة فالنسيا، الأهداف تساهم في التحسن، لقد قدم مباراة جيدة، لكن عليه تقديم المزيد".