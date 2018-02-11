ليفربول يفوز على ساوثهامتون بهدفين نظيفين

جرت مساء اليوم، الأحد، مباراة الإياب بين فريقي ساوثهامتون وليفربول على ملعب الأول "سانت ميريز"، والتي أسفرت عن فوز الأخير بهدفين دون مقابل للأول، ضمن أحداث الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ليفربول أيضًا بثلاثية نظيفة.

وافتتح اللاعب روبرتو فيرمينو باب التسجيل لصالح الفريق الضيف بهدف مبكر بعد مرور 6 دقائق على بداية المباراة، ثم في الدقيقة 42 أضاف اللاعب محمد صلاح الهدف الثاني لصالح ليفربول.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 54 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد ساوثهامتون عند 26 نقطة وهو يحتل المركز الثامن عشر.