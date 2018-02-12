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أولمبياد 2018: كينغسبوري يتوّج بذهبية التزلج الحر

تاريخ النشر: 12/02/2018 - 20:05

أولمبياد 2018: كينغسبوري يتوّج بذهبية التزلج الحر
الكندي ميكايل كينغسبوري (أ ب)
عرب ٤٨ / د.ب.أ
تحرير : ربيع سواعد

توج الكندي ميكايل كينغسبوري، اليوم الإثنين، بالميدالية الذهبية لفئة الحدبات، ضمن منافسات التزلج الحر للرجال، بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية، المقامة حاليا في كوريا الجنوبية (بيونغتشانغ 2018).

وجاء الأسترالي مات غراهام في المركز الثاني لينتزع الفضية، وهي أول ميدالية لأستراليا في الدورة الحالية.

أما الياباني دايتشي هارا، جاء في المركز الثالث لينتزع البرونزية، بعد أن تفوق على مارك أنطوان غاغنون، الذي اكتفى بالمركز الرابع للدورة الأولمبية الثانية على التوالي.

وكان كينغسبوري، قد أحرز الميدالية الفضية للمسابقة في أولمبياد سوتشي 2014، وأحرز اليوم، ثاني ميدالية ذهبية لكندا في بيونغتشانغ.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ميكايل كينغسبوري
#التزلج
#أولمبياد 2018
#بيونغشتانغ
#كوريا الجنوبية

أولمبياد 2018: كينغسبوري يتوّج بذهبية التزلج الحر

أولمبياد 2018: كينغسبوري يتوّج بذهبية التزلج الحر

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