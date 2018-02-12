  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مارسيلو يتحدث عن إمكانية قدوم نيمار للريال

تاريخ النشر: 12/02/2018 - 09:08

مارسيلو يتحدث عن إمكانية قدوم نيمار للريال
النجم البرازيلي مارسيلو (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشف البرازيلي مارسيلو، ظهير أيسر فريق ريال مدريد الإسباني، توقعاته بخصوص قدوم مواطنه نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، للعب في قلعة "سانتياغو برنابيو" خلال السنوات المقبلة.

وقال مارسيلو في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية "نيمار سوف يلعب يومًا من الأيام في ريال مدريد.. هذا رأيي لأنه لاعب عظيم والعظماء يلعبون في ريال مدريد".

وبشأن مواجهة ريال مدريد أمام سان جيرمان يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أضاف مارسيلو "اللقاء أشبه بالنهائي".

وأكمل "هذه مباراة الجميع ينتظرها وسان جيرمان يعيش فترة جيدة وهو فريق عظيم يضم تشكيلة قوية، لكن ريال مدريد لديه تاريخ وتقاليد ينتظر الجميع رؤيتها".

وعن عدم سعادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ريال مدريد، قال مارسيلو "لا أعتقد أنه غير سعيد.. لأنه سيرحل إذا شعر بذلك.. كريستيانو فعل الكثير من أجل الملكي".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مارسيلو
#نيمار دا سيلفا
#ريال مدريد
#باريس سان جيرمان
#كريستيانو رونالدو

تعليقات

مواد متعلقة

مدرب شباب طمرة: هدفنا البقاء بشكل مشرف في الدوري
مدرب شباب طمرة: هدفنا البقاء بشكل مشرف في الدوري

2018-02-12

مدرب أبناء نحف: راض عن النقطة أمام الأخوة كفر مندا
مدرب أبناء نحف: راض عن النقطة أمام الأخوة كفر مندا

2018-02-12

مشاهد من الدورة الشتوية للألعاب الأولمبية
مشاهد من الدورة الشتوية للألعاب الأولمبية

2018-02-12

الأكثر قراءة

مصرع جميع ركاب الطائرة الروسية

مصرع جميع ركاب الطائرة الروسية

2018-02-11
حالة الطقس: أجواء غائمة وفرص مهيأة لتساقط أمطار

حالة الطقس: أجواء غائمة وفرص مهيأة لتساقط أمطار

2018-02-11
تحليلات:

تحليلات: "إسقاط طائرة F-16 غطى على الإنجاز الإسرائيلي"

2018-02-11
تحقيق بسقوط الطائرة الإسرائيلية أظهر نقطة ضعف

تحقيق بسقوط الطائرة الإسرائيلية أظهر نقطة ضعف

2018-02-11
الوزاري الإسرائيلي المصغر يجتمع:

الوزاري الإسرائيلي المصغر يجتمع: "التهديد الحقيقي من حزب الله"

2018-02-11