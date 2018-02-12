مارسيلو يتحدث عن إمكانية قدوم نيمار للريال

كشف البرازيلي مارسيلو، ظهير أيسر فريق ريال مدريد الإسباني، توقعاته بخصوص قدوم مواطنه نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، للعب في قلعة "سانتياغو برنابيو" خلال السنوات المقبلة.

وقال مارسيلو في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية "نيمار سوف يلعب يومًا من الأيام في ريال مدريد.. هذا رأيي لأنه لاعب عظيم والعظماء يلعبون في ريال مدريد".

وبشأن مواجهة ريال مدريد أمام سان جيرمان يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أضاف مارسيلو "اللقاء أشبه بالنهائي".

وأكمل "هذه مباراة الجميع ينتظرها وسان جيرمان يعيش فترة جيدة وهو فريق عظيم يضم تشكيلة قوية، لكن ريال مدريد لديه تاريخ وتقاليد ينتظر الجميع رؤيتها".

وعن عدم سعادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ريال مدريد، قال مارسيلو "لا أعتقد أنه غير سعيد.. لأنه سيرحل إذا شعر بذلك.. كريستيانو فعل الكثير من أجل الملكي".