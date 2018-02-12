مدرب برشلونة يكشف سبب التعادل أمام خيتافي!

تحدث مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، عن تعادل فريقه سلبيا، أمام خيتافي في اللقاء الذي جمعهما بملعب كامب نو، في الجولة الـ23 من الليغا.

وأوضح أن فريقه افتقد لـ"القليل من الحماس" من أجل تحقيق النقاط الثلاث على ملعبه، مؤكدا أن نتيجة التعادل هذه تظهر أنه لا يزال هناك الكثير في مسابقة الليغا، لأنها جعلت الملاحق المباشر، أتلتيكو مدريد، على بعد 7 نقاط من فريقه المتصدر.

كما أعرب عن أسفه لعدد المرات التي فقد فيها البارسا الكرة، موضحا "كان ينقصنا القليل من الحماس كي نحقق شيئا أكبر".

وتابع مدرب برشلونة، إن هذا التعادل يمكن أن يكون من أسبابه فترة الشهر ونصف الماضية التي خاض فيها البلاوغرانا الكثير من المباريات.

وصرح فالفيردي "لقد مررنا بالكثير خلال الشهر الماضي، وهذا التعادل أمر منطقي، المنطق يقول إنه لا يمكنك الفوز في كل المباريات في ظل المنافسات التي نخوضها ويمكن دائما أن نتعرض للتعثر، كما يجب أن نأخذ في الاعتبار أننا تأهلنا لنهائي كأس الملك ولعبنا أمام منافس لم يسمح لنا بالكثير".

ولكن المدرب أعرب عن رضاه بالراحة التي سيحصل عليها الفريق الأسبوع الجاري "سيكون أمامنا هذا الأسبوع كي نحاول الوصول لأهدافنا.. الآن يمكننا أن نستريح ونتعافى ونواجه المرحلة المقبلة في مسابقتي التشامبيونزليغ والليغا".

وأشاد فالفيردي بالمستوى الجيد الذي ظهر عليه مدافعه الكولومبي ياري مينا في أول ظهور له كأساسي، والفرنسي لوكاس ديني الذي رافقه في منطقة قلب الدفاع.

وأكد "هذا خبر إيجابي بشكل كبير بالنسبة لنا أنهما شاركا، لقد قدما أداء جيدا ولم تظهر إلا بعض المشكلات الصغيرة، كان عليهما التأقلم على الوضع في البداية، وظلا يتحسنان بمرور الوقت، أنا سعيد بهما لأنه كان دورا صعبا عليهما وقد تخطياه بشكل جيد".

كما أشار فالفيردي لعودة الجناح الواعد عثمان ديمبلي للمشاركات بعد تعافيه من الإصابة الجديدة التي كانت قد أبعدته لثلاثة أسابيع، ولعب آخر نصف ساعة في لقاء الأمس.

وقال "من الأفضل أن تحاول القيام بأشياء كثيرة.. لقد حاول وسنحت له فرص أقل، ولكنها الخطوة الأولى".

وبعد تعادل الأمس، الخامس له هذا الموسم، ظل برشلونة منفردا بصدارة الليغا برصيد 59 نقطة بفارق 7 نقاط عن ملاحقة أتلتيكو، بينما سيعود فريق البارسا اليوم لاستئناف تدريباته استعدادا لمباراة الجولة المقبلة رقم 24 من المسابقة المحلية أمام إيبار يوم السبت القادم على ملعب "إيبورا".