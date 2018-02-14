برشلونة يسعى للتخلي عن لاعبه بالميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم، الأربعاء، عن استعداد برشلونة الإسباني، للتخلي عن لاعبه في الصيف المقبل، بعدما فشل في إقناع الطاقم الفني للفريق بإمكانياته.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن برشلونة مستعد للاستماع للعروض التي ستأتي للاعب الدولي البرتغالي أندريه غوميز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم غوميز لصفوف برشلونة في صيف عام 2016 مقابل 35 مليون يورو، في صفقة تفوق فيها النادي الكاتالوني على غريمه ريال مدريد.

وقال مصدر مسؤول داخل برشلونة للصحيفة "ما يحدث عار حقيقي، هو لاعب لديه الكثير لتقديمه لفريقه ومدربه، ولكن في الكثير من الأحيان يبدو أن هناك أفضل".

وكان اللاعب قريبًا من مغادرة برشلونة الصيف الماضي مع اهتمام من عدة أندية مثل يوفنتوس ومانشستر يونايتد، ولكن فالفيردي فضل الاحتفاظ به لرؤية ما يمكنه تقديمه للفريق.