ريال مدريد يُسقط باريس سان جيرمان

حقق ريال مدريد الإسباني، فوزا ثمينا على باريس سان جيرمان الفرنسي، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل لريال مدريد كل من كريستيانو رونالدو في الدقيقتين 45 و83، ومارسيلو في الدقيقة 86، فيما أحرز أدريان رابيو هدف باريس سان جيرمان الوحيد في الدقيقة 33.

ويلتقي الفريقان في مباراة العودة على ملعب "حديقة الأمراء" بباريس يوم الثلاثاء الموافق 6 آذار/مارس.

وانطلقت المباراة بضغط كبير من لاعبي ريال مدريد، مستغلين الحماس غير العادي لدى جمهور سانتياغو برنابيو، واستطاعوا محاصرة باريس سان جيرمان في وسط ملعبه.

واصطدم لاعبو الفريق الباريسي بهذا الضغط الشرس من ريال مدريد، ما أدى لارتباك في وسط الملعب، بعدما أرسل مودريتش كرة لرونالدو داخل منطقة كاد أن يودعها الشباك، لولا تدخل الظهير يوري بيرشيش في اللحظات الأخيرة.

وبدأ نيمار في الظهور شيئا فشيئا، حيث مارس هوايته في مراوغة لاعبي ريال مدريد، خاصة في ظل عدم وجود رقابة قوية عليه سواء من قبل ناتشو أو لاعبي وسط الملعب.

وتراجع أداء ريال مدريد بعض الشيء بعد مرور 20 دقيقة، في ظل تنظيم دفاعي جيد من باريس، بعدما امتص الضيوف حرارة جمهور الريال بشكل كبير، بعد توقف المباراة عدة دقائق لعلاج مارسيلو الذي عانى أغلب أوقات الشوط بسبب إصابة في الذراع.

وواصل دفاع أصحاب الأرض هفواته القاتلة بعدما ترك نيمار يخترق من الجانب الأيسر للمرة الثانية، ولكن تدخل فاران في الوقت المناسب ليمنع عرضيته من الوصول لكافاني.

وفي الدقيقة 33 استغل كيليان مبابي سرعته في الجانب الأيمن، وأرسل كرة عرضية فشل ناتشو في إخراجها، لتصل لأدريان رابيو الذي وضعها بسهولة داخل المرمى وأعلن عن هدف التقدم للضيوف.

وتلقى فريق أوناي إيمري دفعة معنوية هائلة بعد الهدف الأول في مرمى نافاس، وسط صدمة غير متوقعة من لاعبي الملكي، الذين واصلوا الضغط الهجومي ولكن دون جدوى أمام دفاع باريس الصلب.

وقبل نهاية الشوط الأول استطاع توني كروس أن يحصل على ضربة جزاء، إثر تدخل الأرجنتيني لو سيلسو عليه داخل منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم جيانلوكا روكي دون تردد ويتولى كريستيانو رونالدو مهمة إيداعها المرمى ليعدل النتيجة للميرنغي.

وانطلق الشوط الثاني بارتباك غير مبرر من دفاع ريال مدريد، إذ استمرت معاناة ناتشو أمام مهارة وسرعة نيمار، حتى وصلت الكرة لمبابي الذي انفرد بمرمى نافاس، ولكن منعت يد الأخير هدفا أكيدا لباريس.

وتراجع أداء باريس الهجومي بشكل ملحوظ واعتمد الضيوف على انطلاقات نيمار، بعدما تركوا الاستحواذ على الكرة لوسط ملعب ريال مدريد.

وأجرى المدربان تغييران متتابعان، الأول في الدقيقة 67، حيث دفع زيدان بغاريث بيل بدلا من بنزيمة، وقام إيمرى بإشراك المدافع توماس مونييه بدلا من كافاني الغائب عن المباراة.

وكاد الإسباني بيرشيش أن يضاعف النتيجة للضيوف في الدقيقة 75 ولكن لم يقدر داني ألفيس كرته لتخرج ضربة مرمى.

ولم يكن أمام زيدان سوى الدفع بجميع أوراقه الهجومية، حيث أخرج إيسكو وكاسيميرو ودفع بأسينسيو وفاسكيز، لتظهر شخصية البطل للفريق الملكي بعد التغييرات.

وبمجرد دخوله أرض الملعب استطاع الشاب الإسباني أسينسيو تمرير كرة داخل منطقة الجزاء فشل دفاع باريس في التعامل معها، لتصل لكريستيانو رونالدو الذي أسكنها الشباك ووضع فريقه في المقدمة.

وانفجر أسينسيو في وجه لاعبي باريس سان جيرمان، ومن كرته الثانية في المباراة استطاع إرسال عرضية جديدة لمارسيلو الذي أدرك الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة.