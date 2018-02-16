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ليفربول يصر على إبرام صفقة برازيلية

تاريخ النشر: 16/02/2018 - 08:32

ليفربول يصر على إبرام صفقة برازيلية
المدرب الألماني يورغن كلوب (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية، عن رفض نادي ليفربول الإنجليزي، الاستسلام في معركة المفاوضات مع روما الإيطالي، لإبرام صفقة جديدة للريدز.

ووفقًا لما نشرته شبكة سكاى سبورتس، فإن ليفربول، تحت قيادة المدرب يورغن كلوب، لا زال يتفاوض مع روما، من أجل التعاقد مع الحارس البرازيلي أليسون باكير، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت الشبكة، أن ليفربول حاول التعاقد مع أليسون، في كانون الثاني/يناير الماضي، ولكنه فشل، ورغم ذلك يحاول الريدز، إقناع روما، للتخلي عن حارسه البرازيلي.

ويعتقد روما، أن أليسون، ضمن أفضل الحراس في قارة أوروبا، ويرغب في بيعه، مقابل 62 مليون جنيه إسترليني، كرقم قياسي في تاريخ النادي الإيطالي.

وأشارت الشبكة إلى أن روما سيحاول تمديد عقد أليسون، مع الاهتمام الكبير من ريال مدريد وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، بجانب ليفربول.

وحافظ أليسون باكير، على نظافة شباكه في 10 مباريات هذا الموسم من أصل 24، ولكنه خارج تشكيلة المنتخب البرازيلي، بقرار من المدرب تيتي.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ليفربول
#روما
#أليسون باكير

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