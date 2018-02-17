ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونخ للفوز على فولفسبورغ

جرت مساء اليوم، السبت، مباراة الإياب بين فريقي فولفسبورغ وبايرن ميونخ على ملعب الأول "فوكسفاغن آرينا"، والتي أسفرت عن فوز الأخير بهدفين مقابل هدف للأول، ضمن أحداث الجولة الـ23 من دوري الدرجة الأولى الألماني.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين إيجابيًا بنتيجة هدفين لكل منهما.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر أحرزه اللاعب دانيل ديدافي في الدقيقة الثامنة.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 64 أدرك اللاعب ساندرو واغنر هدف التعادل لصالح بايرن ميونخ، وفي الدقيقة 91 حسم اللاعب روبرت ليفاندوفسكي المباراة بهدف ثان لصالح الفريق البافاري.

ومن أبرز ما شهدته المباراة، إهدار ضربة جزاء احتسبها الحكم لصالح بايرن ميونخ عند الدقيقة 55 والتي فشل اللاعب آريين روبن من ترجمتها إلى هدف.

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونخ رصيده من النقاط إلى 59 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد فولفسبورغ عند 24 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر.