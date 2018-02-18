مدرب إنتر ميلان يلوم سوء الحظ بعد الخسارة

ألقى مدرب إنتر ميلان، لوتشيانو سباليتي، باللوم على سوء الحظ، بعد الهزيمة أمام مضيفه جنوى 2-0، أمس السبت، لحساب الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي.

وقال سباليتي، في تصريحات لشبكة "بريميوم سبورت": "لا أعتقد أن الفريق قدم مباراة سيئة، واجهنا سوء حظ في بضعة لقطات، في نهاية الشوط الأول، وكان من الصعب استعادة الثقة".

وتابع "عدنا في المباراة وحاولنا، لكن ذلك كان يتطلب مزيدًا من الثقة، في التعامل مع الكرة، ومزيدًا من التوازن.. لم نستطع فعل ذلك".

وأردف "لا يوجد ما يمكن أن نفعله الآن، سوى العودة للعمل، وعدم الوقوع في أخطاء بالتصريحات.. علينا أن نؤمن بإمكانيات الفريق، وبقدرتنا على إعادة الأمور إلى نصابها".

وواصل سباليتي "ما زالت هناك الكثير من المباريات أمامنا، حتى نهاية الموسم، وعلينا أن نحافظ على ترتيبنا، وأن نحقق النتائج، التي تسمح لنا بالبقاء ضمن المراكز الأربعة الأولى".

وأضاف المدرب السابق لروما "نحن نواجه صعوبات في الآونة الأخيرة، لكننا عملنا بشكل صحيح اليوم، لم أشاهد فريقي يواجه صعوبات كبيرة، لم يخلق جنوى الكثير من الفرص، بينما كانت لنا فرصًا كبيرة".

واستطرد "حتى قبل الهدف الأول لهم، سنحت لنا أخطر فرصة، عبر كاراموه.. قبل هذا الهدف لم تكن لهم تسديدات، على مرمى هاندانوفيتش، بينما تصدى حارس مرماهم لـ3 أو 4 كرات".

وفرط إنتر ميلان في المركز الثالث، بهذه النتيجة، لصالح روما الذي فاز خارج ملعبه، على أودينيزي 2-0، بل أصبح مهددًا بفقدان المركز الرابع أيضًا، في حال فوز لاتسيو على هيلاس فيرونا، اليوم.