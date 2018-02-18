مدرب برشلونة يتحدث عن سبب المعاناة أمام إيبار

يرى الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، أن الفوز الذي تحقق أمس، السبت، على حساب إيبار 2-0 كان مهمًا جدًا، بعد تعادل الفريق الكاتالوني في آخر جولتين بالليغا.

وقال فالفيردي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "إيبار لعب بمستوى عالٍ جدًا، كانت لدينا فترة سيئة في الشوط الثاني ولم نتمكن من الوصول لمناطقهم، ولكن المباراة أصبحت أسهل بعد طرد أحد لاعبيهم".

وعن صغر حجم ملعب إيبورا الخاص بإيبار قال "الملعب كما هو، وعانينا في المباراة بسبب مستوى إيبار، لقد حقق نتائج جيدة في الفترة الأخيرة".

وتابع "كل شيء جيد، كان هناك الكثير من التوتر بسبب ضغط إيبار، وكان علينا أن نعاني لأنهم في فترة جيدة جدًا، كانت مباراة صعبة كما توقعنا".

وعن الأداء المثير للقلق قبل مباراة تشيلسي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا قال "لا أهتم كثيرًا، الشيء المهم أننا حققنا الفوز بعد تعادلين في الدوري".

وأردف "إيبار لديه أسلوب لعب قوي، وفي كل مرة تجاوزنا الضغط كان يمكننا أن نسجل، في إيبورا العالم كله يعاني، ليس من السهل الفوز هنا، ولكن يوم الثلاثاء هناك مباراة أخرى، سنحاول أن نلعب جيدًا".

وعن مشاركة فيليب كوتينيو كبديل قال "اعتقدت أن ذلك الأفضل للفريق، الأسبوع الماضي شارك كوتينيو وبالأمس إنييستا، أعلم أن البرازيلي لا يمكنه اللعب في دوري الأبطال".

وبخصوص عدم السيطرة على المباراة قال "عندما يؤدي أي فريق مثل إيبار فذلك سيقودك للعب في المساحات، إذا اعتمدت على اللعب الطويل فستجبرهم على التراجع وعندما تجتاز خط الضغط فستصل للمرمى بسهولة".

وعن الدفع بأليكس فيدال كجناح رغم وجود عثمان ديمبلي على مقاعد البدلاء قال "رأيت أن مشاركة فيدال ستكون أفضل بالنسبة لنا في الانتشار الهجومي بشكل أوسع، وكذلك عند العودة للدفاع".

واختتم "حاولنا إظهار أسلوبنا في اللعب والتغلب على المنافس، وفي الوقت نفسه كان علينا أن نتكيف مع الظروف المحيطة، في الشوط الثاني لم نتمكن من التغلب على الضغط لذلك كانوا أفضل منا".