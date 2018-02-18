يوفنتوس يتخطى عقبة تورينو

جرت اليوم، الأحد، مباراة الديربي والإياب بين فريقي تورينو ويوفنتوس على ملعب الأول "أولمبيكو دي تورينو"، والتي أسفرت عن فوز الأخير بهدف نظيف، ضمن أحداث الجولة الـ25 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز "السيدة العجوز" أيضًا برباعية نظيفة.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح يوفنتوس، اللاعب أليكس ساندرو بعد مرور نصف ساعة على بداية اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 65 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد تورينو عند 36 نقطة وهو يحتل المركز التاسع.