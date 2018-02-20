أولمبياد 2018: كندا تحصد ذهبية الرقص على الجليد

عرب ٤٨ / أ ف ب

أحرز الثنائي الكندي المؤلف من تيسا فيرتيو وسكوت موير ذهبية الرقص على الجليد في إطار منافسات التزحلق الفني على الجليد اليوم، الثلاثاء، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

وتقدم المنتخب الكندي على نظيره الفرنسي المؤلف من غابرييلا باباداكيس وغيوم سيزورون في حين جاءت الأميركية مايا وشقيقيها أليكس شيبوتاني في المركز الثالث.

وهي الذهبية الثانية للثنائي في هذه الألعاب بعد قيادتهما كندا أيضا إلى إحراز مسابقة الفرق الأسبوع الماضي، علما بأنهما توجا أيضا بذهبية مسابقة اليوم في ألعاب فانكوفر عام 2010.

ويضم سجل الثنائي أيضا ميداليتين فضيتين في فانكوفر وسوتشي ما يجعل منهما الأكثر حصدا للميداليات في التزحلق الفني على الجليد.

وقالت فيرتيو بعد التتويج "مدهش. كانت لحظة رائعة أن نقوم بعرضنا في النهاية. كانت المجموعة قوية جدا في المنافسات النهائية، الضغوطات كانت عالية جدا لكني سعيدة جدا بالعرض الذي قدمناه".