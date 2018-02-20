غوارديولا يعقب بعد الخروج من كأس الاتحاد

هنّأ مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، خصمه ويغان، بعد الخسارة أمامه 0-1، أمس الاثنين، في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبدا غوارديولا محبطًا للغاية بعد الخسارة، ورفض لوم لاعبيه، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية "نبارك لويغان التأهل، فعلنا كل ما بوسعنا، ارتكبنا خطأً في مواجهة، تعد بمثابة مباراة نهائية".

وأضاف "كما قلت إنها كانت أشبه بمباراة نهائية، فاز ويغان بها بتسديدة واحدة على المرمى، نتقبّل الهزيمة، مبروك للفائز، لست نادمًا على الطريقة التي لعبنا بها، قدّمنا الأداء القوي، وتحلينا بالشجاعة.. أحكم على اللاعبين من خلال نواياهم، وليس عبر النتائج، ونواياهم اليوم كانت جيدة".

ودخل غوارديولا في نقاش حاد مع مدرب الخصم، عقب طرد لاعب السيتي، فابيان ديلف، في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

وتطرق بيب لذلك في حديثه لوسائل الإعلام، قائلًا "إنها بطاقة حمراء، لست هنا لتقييم مستوى الحكام أو التعليق على قراراتهم".

وواصل المدرب الإسباني "أبارك لهم مجددًا، والآن علينا أخذ قسط من الراحة قبل مواجهة آرسنال في نهائي كأس رابطة المحترفين".

ووجه غوارديولا رسالة مقتضبة لبول كوك المدير الفني لويغان "عليه أن يبقى في المنطقة الفنية الخاصة به".

وسجل مهاجم ويغان، ويل جريج، هدفا في الشوط الثاني، ليتأهّل فريقه لملاقاة ساوثهامبتون، في ربع النهائي.