فالفيردي: حققنا تعادلا مهما وسنعاني في مباراة الإياب

اعتبر إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة أن نتيجة مواجهة تشيلسي بملعب ستامفورد بريدج والتي انتهت بالتعادل 1-1، إيجابية.

وقال فالفيردي "كانت المباراة صراعا بين طريقتين وفريقين مختلفين للغاية، كنا نريد الاستحواذ على الكرة وكانوا يحاولون مباغتتنا بالمرتدات"، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء.

وأضاف "غابت عنا الدقة في اللمسة الأخيرة، دافعوا بشكل جيد في الشوط الأول وكانت هناك الكثير من الحركة بالقرب من منطقة جزائهم، بعدد كبير من اللاعبين، وفي الشوط الثاني حين سيطرنا على مجريات الأمور، سجلوا هدفهم".

وأدرك البارسا، بفضل هدف ليونيل ميسي قبل ربع ساعة من انتهاء اللقاء، تعادلا ثمينا في لندن خلال مباراة ذهاب ثمن نهائي التشامبيونز ليغ.

وكشف المدرب الإسباني "ربما لم نخلق فرصا مؤكدة للتسجيل، لكننا واصلنا وأجبرناهم على ارتكاب خطأ لندرك التعادل، حققنا تعادلا مهما للغاية في لندن، رغم أن الأمر لم يحسم بعد".

وشدد "إنه مهم، لكن ليس نهائيا، سيلتزم كل فريق بأسلوبه ويحاول فرضه في مباراة الإياب، من الواضح أن لديهم إمكانات هجومية تكفي لجعلنا نعاني".