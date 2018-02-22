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بايرن ميونخ يضع شرطا لبقاء روبن وريبيري

تاريخ النشر: 22/02/2018 - 21:33

بايرن ميونخ يضع شرطا لبقاء روبن وريبيري
النجم الهولندي آريين روبن (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن رغبة ثنائي بايرن ميونخ، آريين روبن وفرانك ريبيري، في البقاء رفقة الفريق البافاري، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت عدة تقارير، إلى أن إدارة بايرن ميونخ، تدرس تجديد عقود الثنائي لعام آخر، خاصة بعد المستويات الجيدة التي ظهر بها اللاعبان.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن روبن يرغب بشدة في التجديد والبقاء، في ظل الظهور المميز له مع الفريق.

وقال روبن "يمكنني الإفصاح عما يدور في رأسي، وما أشعر به، ولكن ذلك لا يهم، إذا قلته أمام الجميع".

وأضافت الصحيفة "ريبيري أيضًا يريد البقاء مع البافاري، على الرغم من التقارير الإيطالية الأخيرة، التي ربطته بالعودة لصفوف فريقه السابق مارسيليا الفرنسي".

ومن المتوقع أن تبدأ مفاوضات التجديد، خلال الشهر المقبل، أو نيسان/أبريل القادم على أقصى تقدير، وستضع الإدارة شرطًا على الثنائي، بالقبول بالجلوس على مقاعد البدلاء بدون أي غضب، أو ردود عنيفة، والرضا بدور البدلاء، مع ضرورة الجاهزية بشكل كامل.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#آريين روبن
#فرانك ريبيري
#بايرن ميونخ

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