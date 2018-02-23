برشلونة يواجه أزمة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

يواجه فريق برشلونة ومديره الفني إرنستو فالفيردي، أزمة تهدده بفقدان اثنين من الركائز الأساسية أمام أتلتيكو مدريد، في المباراة التي ستقام يوم 4 آذار/مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

وبحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، فإن لويس سواريز وجوردي ألبا يتبقى لهم بطاقة صفراء على الإيقاف، والغياب عن صفوف برشلونة وذلك قبل مباراتي جيرونا غدًا السبت، ولاس بالماس.

ويلاقي برشلونة بعد هاتين المباراتين، فريق أتلتيكو مدريد في مباراة حاسمة للصراع على لقب الليغا.

وأضافت الصحيفة أن فالفيردي، يتوجب عليه حاليًا اتخاذ قرار حاسم بشأن مشاركة الثنائي أمام جيرونا، ثم إراحتهما أمام لاس بالماس، أم المغامرة بألبا وسواريز أمام الكناري، مما يهدد مشاركتهما أمام أتلتيكو مدريد في حال حصول أي منهما على بطاقة صفراء.