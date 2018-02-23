خضيرة يتحدث عن إمكانية عودته للدوري الألماني

تحدث نجم يوفنتوس الإيطالي، عن إمكانية العودة لمنافسات الدوري الألماني، خلال الفترة المقبلة، عقب نهاية عقده مع السيدة العجوز.

وقال اللاعب سامي خضيرة، خلال تصريحات نقلتها شبكة "تي زد" الألمانية "البوندسليغا دوري عظيم، ولا زال لدي عدة سنوات في الملاعب قبل الاعتزال".

وأضاف خضيرة "أكافح مع التحديات الجديدة، ولكن لا أستبعد العودة للدوري الألماني خلال الفترة المقبلة".

ولعب خضيرة في صفوف شتوتغارت بالبوندسليغا، قبل أن يرحل لصفوف ريال مدريد الإسباني في صيف عام 2010.

وأشارت عدة تقارير صحفية ألمانية، إلى وجود رغبة لدى بايرن ميونخ، للتعاقد مع سامي خضيرة، بنهاية عقده مع البيانكونيري، إلا أن الإدارة البافارية نفت ما تردد تمامًا.

وشارك خضيرة مع يوفنتوس هذا الموسم، في 26 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 4 آخرين حتى الآن.