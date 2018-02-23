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فالفيردي يفكر بمنح ديمبلي فرصة جديدة

تاريخ النشر: 23/02/2018 - 13:09

فالفيردي يفكر بمنح ديمبلي فرصة جديدة
المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

يفكر إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، في منح الفرنسي عثمان ديمبلي فرصة جديدة من أجل إثبات قدراته الفنية داخل قلعة البلاوغرانا.

ورفض فالفيردي الدفع بديمبلي في آخر مباراتين لبرشلونة أمام إيبار (2-0) بالدوري وتشيلسي (1-1) بدوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن فالفيردي، سيدفع بالفرنسي الشاب منذ البداية في لقاء جيرونا غدا السبت في الجولة الـ25 من منافسات الدوري الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن فالفيردي يرغب في إعادة ديمبلي للمشاركة أساسيا من أجل حصوله على مزيد من الثقة بنفسه خاصة أنه ابتعد كثيرًا عن الملاعب هذا الموسم بسبب الإصابة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إرنستو فالفيردي
#برشلونة
#عثمان ديمبلي
#جيرونا

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