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مانشستر يونايتد يترقب مصير ديمبلي مع برشلونة

تاريخ النشر: 24/02/2018 - 14:33

مانشستر يونايتد يترقب مصير ديمبلي مع برشلونة
اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

تتوالى التقارير التي تتطرق للغموض الذي يحيط بمستقبل اللاعب الفرنسي، عثمان ديمبلي مع نادي برشلونة الإسباني.

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو إلى أن التقارير الواردة من إسبانيا، تؤكد أن إدارة برشلونة في حالة قلق شديد بشأن عدم تطور ديمبلي وانسجامه مع الفريق.

ويُقال أيضًا إن الفرنسي الشاب، ما زال محل اهتمام العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد.

وأضاف أن "فشل ديمبلي في برشلونة، سيكون صدمة كبيرة لإدارة البلوغرانا، وذلك بعد أن أنفق النادي أكثر من 100 مليون يورو، لجلبه الصيف الماضي من بوروسيا دورتموند الألماني، في محاولة لتعويض البرازيلي نيمار الذي رحل لباريس سان جيرمان".

وانضم عثمان ديمبلي (20 عامًا) لصفوف البارسا في صفقة قياسية، إلا أنه فشل حتى الآن في التأقلم مع الفريق الكاتالوني لأسباب عديدة، منها الإصابات المتكررة، وعدم إجادته للغة الإسبانية.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#برشلونة
#مانشستر يونايتد
#عثمان ديمبلي

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