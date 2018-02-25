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أولمبياد 2018: الفريق الروسي يحصد ذهبية هوكي الجليد

تاريخ النشر: 25/02/2018 - 09:44

أولمبياد 2018: الفريق الروسي يحصد ذهبية هوكي الجليد
(أ ب)
عرب ٤٨ / د.ب.أ
تحرير : ربيع سواعد

توج فريق "رياضيين أولمبيين من روسيا" بالميدالية الذهبية لمنافسات هوكي الجليد للرجال اليوم، الأحد، بعد الفوز في المباراة النهائية على ألمانيا 4-3 ضمن فعاليات أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوي.

وسجل كيريل كابريزوف هدف الفوز الحاسم مباشرة بعد طرد اللاعب الألماني باتريك ريمير.

وحصد فريق "رياضيين أولمبيين من روسيا" ثاني ميدالية ذهبية فقط له في بيونغ تشانغ، حيث يشارك تحت العلم الأولمبي نتيجة للعقوبة المفروضة على روسيا بسبب المنشطات.

وانتهى الربع الثالث المثير بالتعادل 3-3 حيث شهد تسجيل أربعة أهداف، لتمتد المباراة إلى وقت إضافي حسمه فريق "رياضيين أولمبيين من روسيا" لصالحه.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أولمبياد 2018
#روسيا
#هوكي الجليد
#بيونغ تشانغ
#كوريا الجنوبية

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