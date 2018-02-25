برشلونة يمطر شباك جيرونا بسداسية مقابل هدف

جرت مساء، السبت، مباراة الإياب بين فريقي برشلونة وجيرونا على ملعب الأول "الكامب نو"، والتي أسفرت عن فوز عريض للأول بسداسية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ25 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز برشلونة أيضًا بثلاثة أهداف نظيفة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم أصحاب الأرض بالنتيجة 4-1، حيث افتتح الفريق الضيف باب التسجيل بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة بواسطة لاعبه كريستيان بورتوغيس، ثم وبفارق دقيقتين أدرك اللاعب لويس سواريز هدف التعادل لصالح برشلونة، وفي الدقيقة 30 أضاف اللاعب ليونيل ميسي الهدف الثاني، وفي الدقيقة 36 عاد اللاعب ذاته لإحراز الهدف الثالث، وفي الدقيقة 44 عاد اللاعب لويس سواريز لتسجيل الهدف الرابع.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 66 أحرز اللاعب فيليب كوتينيو الهدف الخامس لبرشلونة، فيما اختتم الأهداف اللاعب لويس سواريز مجددا بهدف ثالث له "هاتريك" وسادس لفريقه.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 65 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد جيرونا عند 34 نقطة وهو يحتل المركز التاسع.