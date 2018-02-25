مدرب برشلونة يعقب بعد الفوز على جيرونا

أعرب إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، عن سعادته بالفوز على جيرونا 6-1، أمس السبت، في الجولة الـ25 من الليغا.

وقال فالفيردي، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "إنه أسبوع مهم.. بدأنا المباراة بشكل سيء، لكن لحسن الحظ، سجلنا بسرعة، كان هذا جيدًا لنا".

وعن ضغط المنافس، قال "في الشوط الأول، كنا ننظر لبعضنا عندما يندفعون للأمام.. لقد وضعوا أنفسهم تحت الخطر، عندما نتجاوز خط الضغط، نحصل على المزيد من الفرص، كل طرف لديه أسلحته".

وتابع "أحيانًا عليك اللعب بما يمنحه لك الخصم، عليك أن تعرف كيف تخرج من الضغط، ذلك سيمنحك المزيد من الفرص، مثلما حدث أمام إيبار.. لحسن الحظ سجلنا هدفًا سريعًا، ضغطوا علينا كثيرًا، لكننا ألحقنا بهم الكثير من الضرر".

وبشأن ميسي، قال "من الصعب أن تعتاد هذه الأشياء، إنه يخرج بالمفاجآت دائمًا.. ميسي يجعل الأمور سهلة، لكنها ليست كذلك".

وحول كوتينيو وديمبلي، رد فالفيردي "لدينا آمال كبيرة فيهما، كوتينيو لعب جيدًا، وسجل هدفًا.. ديمبلي كان يلعب بشكل أكثر عمقًا، ما زال صغيرًا، وكانت لديه مشكلة مع الإصابات، سيتكيف معنا في الفترة الأهم من الموسم".

وفيما يتعلق بإصابة ديمبلي، قال "لم أشاهد شيئًا، ليس لدي جهاز تلفزيون أمامي، أعتقد أن ما حدث كان بسبب تحرك مفاجئ، لكنه لم يخبرنا بأي شيء".

وبخصوص سواريز وألبا، حيث سيكون الأخير متاحًا أمام أتلتيكو مدريد، بعدما حصل على البطاقة الصفراء الخامسة، حيث سيغيب عن المباراة المقبلة، بينما ما زال الأوروغواياني مهددًا، قال المدرب "الحكم هو من يقرر".

أما عن بيكيه، فقال "لم يكن هناك شيء في ركبته، تعرض لضربة ما، لكنه على ما يرام.. بدت ضربة واضحة ومؤلمة، قمت بالتغيير كإجراء وقائي، وحاولت الهدوء".

واختتم فالفيردي، بقوله "من لا يريد أن يكون بطلًا؟ نريد أن نكون الأبطال، في أقرب وقت ممكن، سنحاول الوصول لذلك، نريد الحفاظ على مستوانا".