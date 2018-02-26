4 أرقام للمصري صلاح بعد هدفه في مرمى وست هام

حقق المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول، اليوم السبت، 4 أرقام بعد تسجيله لهدف في مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد بأربعة أهداف لهدف في الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

وجاءت الأرقام على النحو التالي:

- بات صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يحرز أكثر من 20 هدفًا بقدمه اليسرى في موسم واحد، متجاوزًا رقم روبي فاولر الذي أحرز 19 هدفًا بيسراه موسم (1994-1995).

- احتاج صلاح أقل من سبعة أشهر فقط لمعادلة رقم الأورغوياني لويس سواريز، ليصبح أكثر اللاعبين إحرازًا للأهداف في موسم واحد منذ (2013-2014)، برصيد 31 هدفًا في 37 مباراة، وهو نفس عدد المباريات التي احتاجاها مهاجم برشلونة الحالي لتحقيق هذا الرقم.

- أصبح النجم المصري أول لاعب من ليفربول يسجل في 4 مباريات متتالية بالدوري، منذ دانييل ستوريدج، الذي أحرز 5 أهداف في الفترة بين شهري كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس 2014 (5 مباريات).

- أول لاعب في الدوري الانجليزي يساهم بـ 31 هدفًا هذا الموسم، بواقع 23 هدفًا و 8 تمريرات حاسمة.