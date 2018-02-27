كيف سيعوض سان جيرمان غياب نيمار أمام ريال مدريد؟

بات باريس سان جيرمان الفرنسي، مهددا بغياب نجم هجومه نيمار دا سيلفا في المباراة المرتقبة الأسبوع المقبل ضد الضيف ريال مدريد الإسباني، ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بسبب إصابة الكاحل التي تعرض لها مؤخرا أمام مارسيليا.

ويعد غياب صاحب الـ26 عاما ضربة موجعة للفريق العاصمي والذي سيكون مطالبا بالفوز على ضيفه الملكي بهدفين دون رد على الأقل من أجل التأهل لربع نهائي الشامبيونزليغ، بعد أن خسر ذهابا بنتيجة 1-3.

وفي هذا الصدد استعرضت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الحلول التي قد يلجأ لها أوناي إيمري المدير الفني لسان جيرمان لتعويض غياب نيمار في المباراة ضد الميرنغي.

وقالت الصحيفة إن أنخيل دي ماريا هو المرشح الأبرز لشغل مكان نيمار في تشكيلة البي إس جي ويليه جوليان دراكسلر ثم خافيير باستوري.

وأشارت الصحيفة الى أن هناك خيارا آخر يتمثل في تغيير المدرب إيمري لطريقة اللعب، وذلك باستخدام طريقة 4-2-3-1 والتي ستشهد تواجد دي ماريا أو دراكسلر مع غياب كيليان مبابي، أو 4-4-2 حيث سيقود مبابي وكافاني هجوم الفريق العاصمي مع الدفع في وسط الميدان بلاعبين مثل لاسانا ديارا، أدريان رابيو، ماركو فيراتي وجيوفاني لو سيلسو.