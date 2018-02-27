مورينيو يخطط للتعاقد مع أحد لاعبيه القدامى

يخطط جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لإبرام صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من خلال لم الشمل مع أحد لاعبيه القدامى.

وكان مورينيو قد جلب المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش لليونايتد صيف 2016، لسابق معرفته بالنجم السويدي خلال فترة عمله بفريق إنتر ميلان.

وذكرت صحيفة مانشستر إيفينينغ نيوز أن مورينيو قد يكرر الخطوة ذاتها خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بالتعاقد مع الهولندي آريين روبن نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، والذي سبق له العمل مع المدرب البرتغالي في تشيلسي.

وأشارت إلى أن التعاقد مع روبن البالغ من العمر 34 عامًا، قد يمنح اليونايتد حلًا رائعًا على المدى القصير في مركز الجناح الأيمن.

وأضافت الصحيفة أن تعاقد مورينيو مع إبراهيموفيتش منذ عامين، يدل على أن المدرب البرتغالي ليس لديه مشكلة في التعاقد مع لاعبين تخطوا حاجز الـ30 عامًا، طالما سيكونوا إضافة قوية للفريق.

وسينتهي عقد روبن مع بايرن ميونخ في نهاية الموسم الجاري، وهو ما يعني أنه قد ينضم لليونايتد في صفقة انتقال حر، مثلما حدث معه إبراهيموفيتش عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

يُذكر أن آريين روبن أعرب مؤخرًا عن غضبه بعد أن استبعده مدربه يوب هاينكس، من تشكيلة البافاري الأساسية للمباراة ضد بشكتاش التركي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.