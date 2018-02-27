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مونديال 2018: فيفا يحدد موعد تقديم قوائم اللاعبين

تاريخ النشر: 27/02/2018 - 23:20

مونديال 2018: فيفا يحدد موعد تقديم قوائم اللاعبين
(أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير : ربيع سواعد

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، عن الموعد المبدئي لتقديم القوائم الخاصة بالمنتخبات التي ستُشارك في بطولة كأس العالم التي ستقام بروسيا العام الجاري.

ووفقًا لموقع الاتحاد الدولي للعبة على الانترنت، تم تحديد 14 أيار/مايو القادم، لتقديم قوائم المنتخبات المبدئية التي تضم 35 لاعبًا، مع الاحتفاظ بأحقية كل منتخب في عدم الإعلان عن أسماء قائمته.

وأضاف البيان "تم تحديد يوم 4 حزيران/يونيو المقبل لتقديم قوائم المنتخبات النهائية في المونديال، والتي تضم 23 لاعبًا، بينهم 3 حراس مرمى، مع إمكانية إجراء تعديل على هذه القائمة حتى قبل 24 ساعة من أول مباراة".

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لورشة العمل التي نظمها "فيفا" واللجنة المنظمة للمونديال بمدينة سوتشي الروسية.

وستقام منافسات بطولة كأس العالم في الفترة 14 حزيران/يونيو - 15 تموز/يوليو المقبلين.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كأس العالم
#فيفا
#مونديال 2018
#روسيا

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