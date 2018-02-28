زيدان: إسبانيول لم يستحق الفوز علينا

شدد زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على عدم أحقية إسبانيول، في الانتصار خلال المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن الجولة الـ26 من منافسات الدوري الإسباني.

وقال زيدان، في تصريحات نشرتها صحيفة آس "قدمنا مباراة جيدة في البداية، ولكن لم نسجل، تراجع الأداء في الشوط الثاني، لكننا لا نستحق الخسارة في آخر دقيقة".

وتابع "لا ألوم أي لاعب، بعد الخسارة القاتلة، افتقدنا بالأمس للقوة، لكننا قدمنا مباراة جيدة، وإسبانيول لم يخلق عدة فرص، ولا يستحق الفوز، لكنها كرة القدم، سوف نفكر في المباراة القادمة".

وأوضح زيدان "لا يوجد صف ثاني، أنا امتلك 25 لاعبا، الأمور لم تسير بشكل جيد في لقاء الأمس".

وعن مركز غاريث بيل الجديد، علق زيدان "الأمور كانت سيئة لأسباب مختلفة، وليس نتيجة لاعب واحد، لست غاضبا من فريقي".