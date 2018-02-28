نادال يعلن انسحابه من دورة أكابولكو للتنس

عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلن الاسباني رافاييل نادال، المصنف ثانيا عالميا، انسحابه من دورة أكابولكو لكرة المضرب، لتجدد إصابة قديمة في وركه الايمن.

وشرح نادال (31 عاما) المتوج مرتين بلقب الدورة (2005 و2013) في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي (فجر الأربعاء بتوقيت غرينيتش) "كان هدفي وحلمي أن أخوض الدورة. لكن للأسف، شعرت أمس (الاثنين) بألم في ساقي خلال التدريب، في المكان عينه حيث واجهت مشكلة في استراليا".

ولم يشارك ابن مايوركا في أية مباراة منذ كانون الثاني/يناير عندما انسحب في المجموعة الخامسة من ربع نهائي بطولة استراليا، أولى البطولات الأربعة الكبرى لهذا الموسم، أمام الكرواتي مارين سيليتش.

وقال نادال الذي كان سيواجه مواطنه فيليسيانو لوبيز "اتخذت كل الخطوات المناسبة للوصول بحال جيدة إلى هذه الدورة. ذهبت أولا إلى جزيرة كوسوميل للتأقلم مع الطقس".

وذكر نادال الذي خسر المركز الأول عالميا أمام غريمه السويسري روجيه فيدرر، أن الأطباء في المكسيك حذروه من مغبة تفاقم إصابته بحال مشاركته في الدورة، موضحا "لا زلت لا أعرف ما هي الإصابة.. لا تبدو سيئة مثل أستراليا".

وهذه الدورة السادسة تواليا التي ينسحب منها نادال أو خلالها، بعد أستراليا، بريزبين، لندن، باريس وبازل.