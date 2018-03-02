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تقارير تكشف موقف مبابي من مواجهة ريال مدريد

تاريخ النشر: 02/03/2018 - 08:42

تقارير تكشف موقف مبابي من مواجهة ريال مدريد
اللاعب الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير إعلامية، أمس الخميس، موقف كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، من المواجهة المرتقبة، مع ريال مدريد، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل.

وفي هذا الصدد، ذكر "راديو مونت كارلو" أن مبابي، تواجد صباح أمس الخميس، في مقر تدريبات الفريق.

وأشار إلى أن اللاعب، بدأ يتماثل للشفاء من إصابته، التي تعرض لها أمام مارسيليا، حيث سيقود خط هجوم الفريق الباريسي، ضد ريال مدريد، بجانب كل من، إدينسون كافاني، وأنخيل دي ماريا.

ويحتاج سان جيرمان للفوز على الفريق الملكي، بفارق هدفين أو أكثر، من أجل التأهل للدور المقبل، بعد هزيمته ذهابًا، في مدريد، بنتيجة 3-1.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كيليان مبابي
#باريس سان جيرمان
#ريال مدريد
#دوري أبطال أوروبا

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