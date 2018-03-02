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فالفيردي: لاس بالماس تعادل من ضربة جزاء غير شرعية

تاريخ النشر: 02/03/2018 - 08:38

فالفيردي: لاس بالماس تعادل من ضربة جزاء غير شرعية
المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

احتج إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، على قرار حكم مباراة لاس بالماس، باحتساب ركلة جزاء للخصم في الدقائق الأولى من مجريات الشوط الثاني للمباراة.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية تصريحات فالفيردي عقب اللقاء "التعادل ليس جيدًا بالنسبة لنا، في الشوط الأول كان يمكن أن نتفوق بأكثر من هدف، ثم حصل لاس بالماس على ركلة جزاء، ثم دافعوا جيدًا، كان الأمر مستحيلًا".

وأضاف "نحن لا نعرف لماذا أطلق الحكم صافرته، في غرفة الملابس لا أحد يعرف لماذا، لم نفهم لماذا انطلقت الصافرة لا يوجد تفسير، نأمل أن توضح شاشة التلفزيون القرار، إنها ركلة جزاء وهمية".

وعن لمسة اليد على حارس لاس بالماس في نهاية الشوط الأول، قال فالفيردي "إنها واضحة جدًا، أعتقد أن باكو خيميز مدرب لاس بالماس، لن يتقبل ما أقوله".

وتطرق للحديث عن مواجهة أتلتيكو مدريد في الجولة المقبلة "ستكون مباراة سريعة، إنها مهمة للفريقين، خرجنا من هذه المباراة بمشاعر مريرة، كان يمكن أن ننتهي بانتصار، لكن ما زلنا في الصدارة، ومتحمسون لمواصلة العمل".

وأوضح "لقد استعجل اللاعبون في بعض الأحيان أمام لاس بالماس، كان علينا أن نلتزم بالهدوء، وافتقرنا أيضًا للمسة الأخيرة، إذا لعبنا بدقة لسجلنا هدفًا آخر، إلا أن ركلة الجزاء والتعادل، أثر على تركيز اللاعبين".

واختتم المدير الفني لبرشلونة "لعبت عدة مرات أمام باكو خيميز، فهو يلجأ للضغط العالي، وكنا نعرف أنه لا يريد الخسارة".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إرنستو فالفيردي
#برشلونة
#لاس بالماس
#أتلتيكو مدريد

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