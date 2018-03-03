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مدافع أتلتيكو يعترف بصعوبة إيقاف ميسي

تاريخ النشر: 03/03/2018 - 14:58

مدافع أتلتيكو يعترف بصعوبة إيقاف ميسي
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أكد خوسيه ماريا خيمينيز، مدافع أتلتيكو مدريد، أن خط دفاع فريقه سيواجه مهمة صعبة جدا لإيقاف ليونيل ميسي، نجم برشلونة في مباراة الفريقين المرتقبة غدا، الأحد، على ملعب كامب نو ضمن الجولة 27 من الليغا.

وقال خيمينيز في تصريحات لوكالة "فرانس برس": "مع ميسي يجب أن تتوقف قليلا، ولا تخاطر بكل شيء، لأنه قد يفاجئك بأشياء لا تتوقعها في أي وقت، هذا لا يجعله فقط مختلفا، بل أيضا الأفضل في العالم".

وأضاف "مهما لعبت ضده مباريات كثيرة، وعرفت ما سيفعله، النتيجة تكون دائما واحدة، إنه لاعب من طراز عالمي".

وتحدث المدافع عن زميله في الأتلتي دييغو غودين، ومواجهتهما مع مواطنهما لويس سواريز مهاجم برشلونة.

وقال "نحن جميعا من أوروغواي، الجميع يعرفون أسلوبنا، ويعرفون ماذا يمكن أن يحدث في مبارزة بين اثنين من قلبي الدفاع ضد مهاجم هو أيضا من بلادنا".

وأضاف "لويس من اللاعبين الذين لا تفضل أن تجدهم ضدك على أرض الملعب، بعيدا عن الميدان، هو شخص بسيط جدا ومتواضع، ولكن في الملعب هو مقاتل".

ويتصدر برشلونة حاليا ترتيب الليغا متفوقا بـ5 نقاط على الثاني أتلتيكو مدريد بعد مرور 26 جولة من المسابقة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#خوسيه ماريا خيمينيز
#ليونيل ميسي
#لويس سواريز
#برشلونة
#أتلتيكو مدريد

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